Diverse persone sono rimaste sepolte sotto una valanga a Crans-Montana, nel Canton Vallese, in Svizzera, come riferisce la polizia. Quattro di loro sono state estratte dalla neve, ma non si sa se siano vive, come ha riferito un testimone citato dal quotidiano locale Le Nouvelliste. La valanga si è staccata intorno alle 14.45, nel settore della pista Plaine-Morte che arriva a circa 3 mila metri di altezza. I soccorsi sono sul posto, con anche quattro elicotteri e alcuni cani. Ancora incerto il numero delle persone coinvolte: tra i 10 e i 12 sciatori potrebbero essere ancora sepolti, ha fatto sapere il presidente di Crans-Montana, Nicolas Féraud.

Il presidente di Crans-Montana: "Siamo scioccati"

La neve ha ricoperto il fondo della pista Kandahar per circa tre-quattrocento metri. "Siamo scioccati - ha detto Féraud - e speriamo in un esito positivo" per le persone coinvolte. A complicare le ricerche le condizioni della neve che è molto compatta.

