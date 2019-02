Valanghe Courmayeur, trovati i corpi senza vita di 3 freerider

I corpi senza vita di tre freerider sono stati individuati durante le operazioni di ricerca dei quattro sciatori - due britannici e due francesi - dispersi da ieri, 3 febbraio, sopra Courmayeur. I cadaveri erano sepolti sotto una valanga in Val Veny, nella zona del canale degli Spagnoli. Secondo una prima ricostruzione, i quattro stavano sciando in una zona vietata: in quel canale vige infatti un'ordinanza dell'amministrazione comunale che vieta lo sci in fuoripista. Le tre vittime - hanno appurato i soccorritori - erano dotate di zaino airbag, utile a galleggiare sulla neve in caso di valanga. Il soccorso alpino valdostano e quello della guardia di finanza, con unità cinofile e un elicottero della Protezione civile, proseguono le ricerche del quarto disperso che secondo i riscontri dovrebbe trovarsi in zona.

Vittime anche ieri

Sempre ieri, in Val d'Aosta, un escursionista milanese di 44 anni, ha perso la vita, travolto da una valanga, mentre sciava fuoripista con due amici, rimasti illesi ma sotto shock. La valanga è stata causata probabilmente dalla rottura di una placca di neve trasportata dal vento. La slavina è caduta per circa 200 metri. La vittima e i suoi due compagni avevano da poco effettuato la salita della punta Oilletta (2.616 metri di quota) ed erano poi scesi e stavano nuovamente risalendo verso una cima vicina.

