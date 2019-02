Venezuela, Maduro boccia la mediazione del Gruppo di contatto Ue

No alla mediazione della Ue, no alla "posizione ideologizzata" dell'Unione Europea. Con queste parole il presidente venezuelano, Nicolas Maduro, respinge il documento finale del Gruppo di Contatto internazionale della Ue presentato a Montevideo, che chiede "elezioni presidenziali libere" nel Paese latinoamericano (MADURO SCRIVE AL PAPA - LA REPLICA).

Maduro boccia il documento di Montevideo

"Non siamo d'accordo con il contenuto di questo documento - ha detto in una conferenza stampa nel Palazzo di Miraflores riferendosi al comunicato finale della riunione che si è svolta il 7 febbraio a Montevideo (CHI E' MADURO), - rifiutiamo l'essere di parte e ideologizzato del Gruppo di Contatto".

Ma dice sì alla missione tecnica

Nel documento del gruppo, creato per iniziativa della Ue, si parla anche dell'invio di una missione tecnica per "i contatti necessari con gli attori venezuelani rilevanti" al fine di creare "le garanzie necessarie per un processo elettorale credibile" e "permettere l'arrivo urgente di assistenza" umanitaria. A questo proposito Maduro si dice "pronto e disposto ad accogliere qualsiasi inviato del gruppo di Contatto per stabilire un contatto visivo, contatto fisico, contatto mentale". Il presidente venezuelano infatti ha accusato la Ue di "non ascoltare la verità del Venezuela, di essere sorda di fronte alla verità della rivoluzione". E ha rivolto parole dure all'Alto rappresentante Ue Federica Mogherini: "E' destinata al fallimento e continua ad ascoltare la destra venezuelana" dice Maduro in conferenza stampa a Caracas. "Io - ha aggiunto - riceverò comunque qualsiasi inviato del Gruppo che vorrà incontrarmi".

"Aiuto umanitario è trappola avvelenata"

Più dura, invece, la posizione di Maduro sugli aiuti umanitari annunciati dagli Stati Uniti: si tratta di "uno show", di una "trappola avvelenata". In conferenza stampa, ha assicurato che "non permetterà un aiuto umanitario falso", aggiungendo che "non esiste in Venezuela una crisi umanitaria", un tema "fabbricato negli Usa 4 anni fa". "Non saremo i mendicanti di nessuno", ha aggiunto, e se "gli Usa vogliono aiutare il popolo venezuelano, Washington liberi il denaro che ci ha bloccato unilateralmente".