La speaker della Camera Nancy Pelosi diventa virale con una foto. L’applauso e l'espressione della leader democratica durante il discorso sullo Stato dell'Unione pronunciato ieri dal presidente americano Donald Trump in breve tempo è diventata una delle immagini più popolari in Rete. Sui social i meme basati su questa immagine sono già diventati virali: negli Usa uno degli hashtag più utilizzati su Twitter è #PelosiClap.

Lo scontro sul finanziamento del muro con il Messico e lo shutdown



La foto coglie il momento in cui Trump invoca la fine delle vendette politiche girandosi verso Pelosi, che in risposta applaude distendendo le braccia e guardando il presidente negli occhi. Il presidente faceva riferimento all'impegno per la costruzione del muro ai confini degli Stati Uniti con il Messico, motivo principale del braccio di ferro che aveva portato allo shutdown record durato 35 giorni: Pelosi aveva rifiutato la richiesta di inserire gli oltre 5 miliardi di dollari necessari per l'opera all'interno della legge di bilancio. La deputata californiana, alla guida della maggioranza democratica alla Camera, ha presieduto la seduta indossando un abito bianco, come molte altre deputate del suo partito: un simbolico tributo al movimento delle suffragette e alla lotta per l'uguaglianza.