Usa, Nancy Pelosi eletta speaker della Camera: è la seconda volta

Storica rielezione per Nancy Pelosi. La democratica, a distanza di 8 anni, è ancora speaker della Camera dei Rappresentanti del 116esimo Congresso americano. E' stata votata da 220 deputati su 415, con qualche defezione nel campo democratico. Il ruolo ricoperto dalla 78enne di origini italiane è la terza carica dello Stato. Pelosi, che era già stata a Capitol Hill tra il 2007 e il 2011, è giunta al Campidoglio di Washington, la sede dei due rami del Congresso Usa, con i familiari. In aula è stata affiancata dai nipoti. Vestita di fucsia, la nuova speaker è apparsa visibilmente emozionata al momento della standing ovation per la rielezione.

L'ipotesi impeachment per Trump

Prima dell'elezione Nancy Pelosi non ha escluso l'avvio di una procedura di impeachment nei confronti del presidente Donald Trump per il caso Russiagate. Pelosi ha però fatto sapere che i democratici attenderanno e valuteranno gli esiti dell'inchiesta del procuratore speciale Robert Mueller- "Non dovremmo fare l'impeachment per motivi politici e non dovremmo evitare l'impeachment per motivi politici", ha detto in una intervista alla Nbc.