Dopo aver incassato il riconoscimento come leader legittimo del Venezuela da parte del Parlamento europeo, Juan Guaidó (CHI È) prosegue con la sua sfida al governo di Nicolas Maduro (CHI È). E denuncia: "Maduro ha perso il controllo del paese e la popolazione sta soffrendo. Ci sono 70 giovani assassinati in una settimana dal Faes, le forze speciali di polizia, e 700 persone in carcere, 80 minorenni addirittura bambini". Guaidó, autoproclamatosi capo dell'esecutivo, in un’intervista all’agenzia di stampa Ap ha dichiarato di voler organizzare l'invio dall'estero di una grande quantità di aiuti umanitari, infrangendo così un divieto posto dal governo.

Un "nuovo test" per i militari

Guaidò ha spiegato che si tratterà di medicine che saranno messe a disposizione da Nazioni della regione. L'iniziativa, ha aggiunto, sarà un "nuovo test" per i militari del Venezuela, che finora si sono schierati dalla parte di Maduro. Guaidó ha quindi precisato che si tratterà di medicine essenziali che sono scarse in Venezuela, e che giungeranno a diversi punti di frontiera dopo essere state caricate su navi di "Paesi amici. Non stiamo pensando solo agli Stati Uniti. E nei prossimi giorni annunceremo una coalizione globale che manderà aiuti in Venezuela".

La risoluzione del Parlamento europeo

Ieri dall’Eurocamera è arrivato il primo formale sostegno europeo per Guaidò: gli europarlamentari hanno dato il via libera ad una risoluzione (439 sì, 104 no e 88 astensioni) in cui hanno esortato gli Stati membri a riconoscere il giovane leader fino a quando non saranno indette nuove elezioni presidenziali.

Le divisioni nel governo italiano

E nel governo italiano sono diverse le posizioni dei sottosegretari di Lega e M5S. "Non riconosciamo Guaidò, non vogliamo un'altra Libia", ha detto il sottosegretario agli Esteri pentastellato Manlio Di Stefano. "La Lega considera la presidenza Maduro terminata", ha invece dichiarato il collega del Carroccio Guglielmo Picchi. A Strasburgo entrambi i partiti si sono astenuti.

