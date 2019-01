Beni congelati e divieto di lasciare il Venezuela per Juan Guaidò. È questa la decisione del Tribunale supremo di giustizia venezuelano sul presidente auto-proclamato e riconosciuto da vari Paesi, tra cui gli Stati Uniti. E proprio Washington minaccia - attraverso il consigliere per la sicurezza nazionale John Bolton - "serie conseguenze" per chiunque tenti di colpire il leader dell'opposizione. Mosca invece accusa gli Usa e i suoi alleati di volere un golpe. Intanto Maduro, se da un lato ribadisce la sua disponibilità a negoziare con l'opposizione, dall'altro respinge l'ultimatum lanciato dai Paesi europei al suo governo ed esclude di dimettersi. Apre però alla possibilità di elezioni anticipate.

Maduro: "Sì a elezioni politiche anticipate"

Maduro ha proposto le elezioni politiche anticipate come "soluzione attraverso il voto popolare": lo ha detto in un'intervista a Sputnik. "Non accettiamo ultimatum da parte di nessuno, e non accettiamo i ricatti", ha aggiunto, sostenendo che Trump "ha detto al governo colombiano e alle mafie della oligarchia colombiana di uccidermi". In un’intervista all'agenzia pubblica russa Ria Novosti, il presidente venezuelano si è invece detto "pronto a sedere al tavolo dei negoziati con l'opposizione, a parlare per il Venezuela, per la pace e il suo futuro”. Un’apertura che arriva nella giornata in cui l’opposizione intende manifestare per convincere l'esercito a voltare le spalle proprio al presidente socialista e riconoscere l'oppositore Guaidò.

Arrestati alcuni giornalisti

La tensione nel Paese, intanto, rimane alta. Il giornalista Rodrigo Pérez e il cameraman Gonzalo Barahona, inviati di '24 Horas' per la Televisión Nacional del Cile, sono stati arrestati da funzionari della sicurezza presidenziale mentre si trovavano nei pressi di Palacio de Miraflores, sede del governo e ufficio del presidente del Venezuela. I due si trovavano con alcuni colleghi venezuelani, ha comunicato Marco Ruiz, segretario generale del Sindacato venezuelano dei lavoratori della stampa: "Denunciamo l'arresto arbitrario di quattro operatori della comunicazione audiovisiva, tra loro due colleghi della Televisione nazionale del Cile che si trovavano in compagnia di due giornalisti venezuelani, Maiker Yriarte e Ana Rodríguez". Secondo Ruiz i giornalisti sono stati fermati alle 22 di ieri. Ieri l'allarme dell'Onu: almeno 40 persone sono morte durante le recenti proteste in Venezuela. Di queste, 26 sono state uccise da spari delle forze di sicurezza o di gruppi armati di appoggio. Il bilancio provvisorio degli scontri avvenuti tra il 21 e il 26 gennaio comprende anche 850 persone arrestate, tra cui 77 minori.

