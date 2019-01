È ancora botta e risposta tra Francia e Italia. “Il popolo italiano è nostro amico e merita dei leader all’altezza della sua storia”, ha detto il presidente francese Emmanuel Macron. Poco dopo, la risposta del vicepremier italiano Luigi Di Maio, in un’intervista a La7: “Lo lasci decidere al popolo italiano”. E ha aggiunto: “Prima di fare la morale all'Italia, Macron dovrebbe liberare dal neocolonialismo francese gli Stati africani”.

Macron: critiche Salvini e Di Maio “non hanno alcun interesse”

Macron ha parlato al Cairo, dove ha incontrato i giornalisti. I media francesi hanno riferito che il presidente ha spiegato che non risponderà alle critiche di Di Maio e Salvini sulla Francia perché "non hanno alcun interesse". "Non risponderò – ha detto il capo dell’Eliseo –, è la sola cosa che si aspettano. Tutto questo è irrilevante. Il popolo italiano è nostro amico e merita dei leader all'altezza della sua storia".

La risposta di Di Maio

Più tardi è arrivata la replica di Di Maio. “Prima di fare la morale all'Italia, Macron dovrebbe liberare dal neocolonialismo francese gli Stati africani, perché se quegli Stati li impoverisce poi quelle persone partono”, ha detto il vicepremier, per poi aggiungere: “Le nostre parole saranno irrilevanti per lui, ma non per gli italiani e gli europei".

Gli scontri tra Italia e Francia

Negli ultimi mesi gli scontri tra Italia e Francia, tra il governo gialloverde da una parte e il presidente Macron dall'altra, sono diventati sempre più frequenti e duri. A partire dalla gestione degli sbarchi dei migranti, passando per i gilet gialli, fino alla questione dei terroristi che vivono in Francia e all'ultimo botta e risposta sulle "colonie francesi" in Africa (causa - secondo il vicepremier Di Maio - della partenza dei migranti).