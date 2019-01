Continua il botta e risposta tra Luigi Di Maio e la ministra per gli Affari europei francese Nathalie Loiseau. “Macron, parlando del nostro governo, ci aveva paragonato alla lebbra”, ha detto oggi il vicepremier replicando alle dichiarazioni della ministra che ieri, dopo la lettera di sostegno del ministro del Lavoro italiano ai gilet gialli francesi, aveva dichiarato: “La Francia si guarda bene dal dare lezioni all'Italia. Salvini e Di Maio imparino a fare pulizia in casa loro”. Di Maio, su Facebook, dopo aver ricordato le parole del presidente della Francia sul nostro governo ha aggiunto: “Il popolo francese chiede il cambiamento e un maggiore ascolto delle loro esigenze. Non posso non condividere questi desideri”. Pronta una nuova risposta di Loiseau, che oggi, al consiglio Affari generali, ha detto che parlerà della questione anche con il ministro degli Esteri italiani Enzo Moavero Milanesi: "Penso che la priorità del governo italiano sia di occuparsi del benessere degli italiani". Ma sulla vicenda è intervenuto anche il portavoce di Jean Claude Juncker, il presidente della commissione Ue: "Sosteniamo il presidente Macron e le autorità francesi".

“Quanta ipocrisia. Qualcosa deve cambiare”

“Li vedete crescere come una lebbra, un po' ovunque in Europa, in Paesi in cui credevamo fosse impossibile vederli riapparire”, è la frase che Macron avrebbe pronunciato sul governo italiano, riportata nel post di Di Maio. Il vicepremier ha poi accusato l’esecutivo francese di “ipocrisia” e lo ha invitato ad ascoltare maggiormente le esigenze del popolo. Dal vicepremier 5 Stelle un attacco alla Francia anche sulla questione migranti: “E' chiaro che qualcosa deve cambiare. Come ad esempio è ora di smettere di impoverire l'Africa con politiche colonialiste, che causano ondate migratorie verso l'Europa e che l'Italia si è trovata più volte a dover affrontare da sola”.

La ministra francese: "Serve rispetto"

Al suo arrivo al consiglio Affari generali, Loiseau ha replicato ancora una volta alle parole di Di Maio: "Ogni governo ha la priorità di occuparsi del benessere dei suoi cittadini. Non penso che occuparsi dei gilet gialli abbia a che fare col benessere degli italiani". La ministra, al margine del Consiglio, parlerà dell'appoggio di Di Maio ai gilet gialli, con il ministro degli Esteri Moavero: "Parliamo spesso di molte cose, parleremo anche di questo". Infine ha aggiunto: "Ho sentito più volte il governo italiano chiedere rispetto: penso che questo rispetto sia dovuto a loro e a tutti i Paesi, soprattutto quando sono vicini, alleati e amici".

Ue: "Fiducia alla Francia"

L'Ue intanto si schiera con la Francia. A chi ha chiesto cosa l'Unione Europea pensasse del sostegno espresso dal governo italiano ai gilet gialli, il portavoce di Juncker ha detto: "La Commissione Ue sostiene il presidente Macron e le autorità francesi, che hanno tutta la nostra fiducia per mettere in opera il programma per cui il presidente è stato eletto".

Di Maio ai gilet gialli: "M5S vi sostiene"

La polemica è iniziato ieri, dopo che Di Maio, in un post sul blog dei 5stelle aveva dichiarato il suo appoggio a Jacline Mouraud, ex portavoce dei gilet gialli francesi che aveva appena annunciato di voler dar vita a un partito politico. Il ministro del Lavoro aveva scritto: "Non mollate! Possiamo mettere a vostra disposizione alcune funzioni del nostro sistema operativo per la democrazia diretta, Rousseau. Come voi, anche noi, condanniamo con forza chi ha causato violenze durante le manifestazioni, ma sappiamo bene che il vostro movimento è pacifico".

