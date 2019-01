Migranti, Viminale: “393 persone recuperate e riportate in Libia”

Sono tutti di nuovo in Libia i 393 migranti recuperati ieri in mare. Tra loro, anche le 100 persone soccorse dalla Guardia costiera libica dopo aver trascorso ore su un barcone in avaria. Lo ha reso noto il Viminale, sottolineando che 143 persone sono state riportate a Tripoli, 144 a Misurata e 106 ad al-Khoms. "La collaborazione funziona, gli scafisti, i trafficanti e i mafiosi devono capire che i loro affari sono finiti. Meno partenze, meno morti, la nostra linea non cambia”, ha commentato il ministro dell'Interno Matteo Salvini.

L’odissea dei 100

Il trasbordo dei circa 100 migranti su un mercantile inviato da Tripoli è stato completato nella notte, a circa 60 miglia al largo di Misurata. Il cargo Lady Sharm, battente bandiera della Sierra Leone, si è poi diretto verso il porto della città libica da cui i migranti erano partiti. Il salvataggio è avvenuto solo molte ore dopo le prime richieste di aiuto lanciate dal barcone. La Guardia Costiera libica, infatti, non ha risposto alle chiamate di Sos per lungo tempo, prima di accettare l’intervento, sollecitata dalla presidenza del Consiglio italiana.

Di Maio: “Salvataggi spettano alla Libia”

"Abbiamo richiamato la Guardia Costiera libica perché ci aspettiamo da loro i salvataggi in mare", ha ribadito oggi il vicepremier Luigi Di Maio. Il ministro ha inoltre rinnovato le proprie critiche alla Francia, tornando sul “franco delle colonie” con cui Parigi "impoverisce" l'Africa. "Per far restare gli africani in Africa basta che i francesi stiano a casa loro. La Francia cominci ad aprire i porti. I migranti li portiamo a Marsiglia finché non la smettono di stampare a Lione la moneta per l'Africa", ha detto Di Maio.