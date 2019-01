Gilet gialli, violenti scontri e incendi alla Bastiglia

Undicesimo atto della protesta dei gilet gialli a Parigi, con violenti scontri alla Bastiglia, punto di incontro dei due principali cortei dei manifestanti. Persone vestite di nero, con il passamontagna, hanno preso d'assalto le strade attorno al quartiere, distruggendo barriere di cantieri e usandole come barricate. La polizia ha reagito, dopo un primo momento in cui aveva deciso di non rispondere, dopo l'attacco di un'avanguardia di manifestanti guidati - secondo quanto riferito da partecipanti al corteo dei gilet gialli - da elementi di estrema destra e casseur. Una squadra di agenti antisommossa, spalleggiata da pompieri e una gigantesca ruspa, sta sgomberando rapidamente le barricate. Centinaia di gilet gialli (CHI SONO) sono stati fatti arretrare sulla piazza della Bastiglia, mentre i protagonisti dei disordini sono stati spinti più lontano.

Stasera la "notte gialla"



Il primo gruppo di gilet gialli è partito dagli Champs-Elysees, per passare a Boulevard Saint-Germain e poi recarsi alla Bastiglia dove si è riunito con il gruppo più numeroso, con diverse centinaia di manifetanti, proveniente da Bercy. Un terzo gruppo di gilet gialli si è radunato davanti agli uffici del ministero per l'Oltremare, nel 7° dove la ministra Annick Girardin è scesa dal suo ufficio per dialogare con i manifestanti: "Ho proposto loro un incontro - ha detto la ministra -, l'Oltremare ha molto da dire nel dibattito nazionale". A place de la Republique, i gilet gialli dovrebbero poi dare inizio, nella seconda parte del pomeriggio, a quella che viene presentata come la prima "notte gialla", una manifestazione notturna che, secondo gli organizzatori, dovrebbe rinnovarsi ogni sera fino al 15 marzo, scadenza prevista per il "grande dibattito nazionale".