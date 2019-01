Sono almeno 26 le persone morte e quasi 300 quelle ferite in Venezuela, secondo alcune ong, negli scontri in atto sulle strade di Caracas e in tutto il Paese. La contesa fra Nicolás Maduro e Juan Guaidò continua e lo spettro della guerra civile avanza. Dopo l'autoproclamazione di Guaidò, sostenuto dagli Usa, Maduro forte dell'appoggio dei militari non cede, caccia gli americani dal Paese e chiama in piazza i suoi sostenitori. Guaidò ha offerto un'amnistia a chiunque voglia tornare all'ordine, compreso lo stesso Maduro. Gli Usa chiedono la convocazione di un Consiglio di Sicurezza. Intanto all’Organizzazione degli Stati americani (Osa), solo 16 Paesi su 35 appoggiano una mozione a sostegno di Guaidò. Lo stesso Guaidò però su Twitter aggiorna costantemente gli endorsement di leader e ministri di altri Paesi. Tra questi c’è anche il retweet delle parole di Matteo Salvini.

L'offerta di amnistia

Juan Guaidò, il leader dell'opposizione che si è autoproclamato presidente ad interim, ha detto di essere disposto a concedere un'amnistia "a tutti coloro che siano disposti a mettersi dalla parte della Costituzione per recuperare l'ordine istituzionale", compreso lo stesso Nicolas Maduro. Nella prima intervista dopo la sua autoproclamazione di ieri - che ha scatenato una crisi internazionale, spaccando in due la comunità globale e la stessa Europa - Guaidò ha detto che "sono già avvenute cose di questo tipo nei periodi di transizione". "E' successo in Cile, è successo nella stessa Venezuela, nel 1958", in riferimento alle transizioni democratiche che hanno posto fine alle dittature di Augusto Pinochet e Marcos Perez Jimenez, aggiungendo che "non possiamo scartare nessuna possibilità, ma bisogna procedere verso il futuro con fermezza". "Questa amnistia è sul tavolo, come una garanzia per tutti coloro che siano disposti a mettersi dalla parte della Costituzione per recuperare l'ordine istituzionale", ha sottolineato Guaidò. Il presidente dell'Assemblea Nazionale ha detto che per lui la situazione in Venezuela dovrebbe svolgersi in tre fasi: la "fine dell'usurpazione", cioè della presidenza Maduro, una fase di transizione, ed elezioni libere e trasparenti, il tutto accompagnato da una attenzione immediata all'emergenza umanitaria nel paese.

Sostegno a Guaidó senza maggioranza

Per Guaidò però è arrivata una battuta d'arresto. La mozione per riconoscerlo quale presidente incaricato del Venezuela non è riuscita ad ottenere ieri a Washington una maggioranza, di valore unicamente politico, tra i Paesi membri dell'Osa, durante una agitata sessione del consiglio permanente, in presenza del Segretario di Stato americano Mike Pompeo. "Riconosciamo ed esprimiamo il nostro pieno appoggio al presidente dell'Assemblea nazionale, Juan Guaidó, che ha assunto il ruolo di presidente incaricato, conforme alle norme costituzionali e di fronte alla illegittimità del regime di Nicolás Maduro", è quanto si legge nel documento firmato dai delegati di Argentina, Bahamas, Canada, Brasile, Cile, Costa Rica, Ecuador, Colombia, Stati Uniti, Honduras, Guatemala, Haití, Panamá, Paraguay, Perú e República Dominicana. Un elenco che conta soltanto 16 Paesi sui 35 facenti parte dell'Osa. Secondo gli esperti una vittoria simbolica, sarebbe stata raggiungere almeno quota 18 firme, ossia la maggioranza semplice.

Usa ritirano diplomatici

Gli Stati Uniti intanto hanno ritirato alcuni diplomatici per motivi di sicurezza ma l'ambasciata americana resta aperta. "Seguiamo molto da vicino la situazione del Venezuela, vediamo cosa succederà", ha detto il presidente Donald Trump parlando della situazione a Caracas con i giornalisti alla Casa Bianca. Maduro ha dato ai diplomatici americani tempo fino a domenica per lasciare il Paese.

Guaidò retwitta il sostegno di Salvini

"Apprezziamo il riconoscimento della volontà di tutto il popolo venezuelano, che continuerà a parlare pacificamente per le strade", scrive su Twitter il presidente del Parlamento del Venezuela e autoproclamato presidente ad interim, Juan Guaidò, ritwittando il sostegno sul social dal vicepremier italiano Matteo Salvini. "Sto con il popolo venezuelano e contro i regimi come quello di Maduro , fondato su violenza, paura e fame. Quanto prima cade, senza ulteriori scontri, meglio è", aveva scritto il ministro dell'Interno italiano.