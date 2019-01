“Dichiarazioni ostili e senza motivo”. Così la Francia definisce le parole del vicepremier Luigi Di Maio, che sul tema dei migranti stamattina ha di nuovo criticato il Paese d’oltralpe tornando sul “franco delle colonie” con cui Parigi "impoverisce" l'Africa. Inoltre, si apprende da fonti diplomatiche, l'ambasciatrice d'Italia a Parigi, Teresa Castaldo, è stata convocata dal ministero degli Esteri francese.

Francia: dichiarazioni che vanno lette in un contesto di politica interna

"Queste dichiarazioni da parte di un'alta autorità italiana sono ostili e senza motivo visto il partenariato della Francia e l'Italia in seno all'Unione europea - hanno ribattuto fonti diplomatiche francesi interpellate dell’Ansa - Vanno lette in un contesto di politica interna italiana".

Gli attacchi di Di Maio

Il vicepremier oggi, sul tema dei soccorsi in mare e degli sbarchi, aveva attaccato la Francia dicendo che “per far restare gli africani in Africa basta che i francesi stiano a casa loro. La Francia cominci ad aprire i porti. I migranti li portiamo a Marsiglia finché non la smettono di stampare a Lione la moneta per l'Africa". Ma Di Maio già ieri aveva criticato Parigi dicendo che “se oggi la gente parte dall'Africa è perché alcuni Paesi europei con in testa la Francia, non hanno mai smesso di colonizzare decine di Stati africani". Inoltre, aveva aggiunto il leader del M5s, il presidente Emmanuel Macron "prima ci fa la morale, poi continua a finanziare il debito pubblico con i soldi con cui sfrutta l'Africa".