Usa, attesa per annuncio importante di Trump su shutdown

Il presidente degli Stati Uniti Donald Trump ha annunciato su Twitter che oggi farà un "annuncio importante riguardante la crisi umanitaria al confine sud e lo shutdown". L'appuntamento è fissato per "le 15 locali (le ore 21 in Italia), in diretta dalla Casa Bianca", si legge nel tweet (COSA È LO SHUTDOWN).

Shutdown dura da quasi un mese

Lo shutdown sta paralizzando il governo americano da quasi un mese, sullo sfondo di un crescente scontro tra il presidente e i democratici, che gli negano i fondi per il muro alla frontiera col Messico. Dal 22 dicembre scorso la richiesta del presidente di 5,7 miliardi di dollari di finanziamenti per la costruzione della barriera ha di fatto bloccato le attività amministrative degli Usa (LA DELEGAZIONE USA NON VA A DAVOS CAUSA SHUTDOWN).