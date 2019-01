La delegazione Usa non parteciperà al forum di Davos “causa shutdown”

L’intera delegazione americana non parteciperà al summit di Davos. Lo ha deciso la Casa Bianca, stabilendo che nessun membro del governo andrà al forum economico mondiale in Svizzera. Avrebbero dovuto parteciparvi il segretario di stato Mike Pompeo e il segretario al Tesoro Steven Mnuchin ma, come riferito dalla portavoce presidenziale Sarah Sanders, il viaggio è annullato a causa dello shutdown che blocca da settimane il Paese.

Assente anche Trump

L’assenza del presidente Donald Trump era già stata annunciata da giorni e ufficializzata nelle ultime ore. Il World Economic Forum di Davos si terrà la prossima settimana e il tycoon sarebbe dovuto arrivare in Svizzera il 22 gennaio. Il 10 gennaio Trump aveva anticipato il proprio forfait su Twitter, dando la colpa ai democratici, a suo dire responsabili dello shutdown in corso. La chiusura parziale delle attività del governo federale è iniziata lo scorso 22 dicembre: da allora è in atto un braccio di ferro tra Trump e i democratici per ottenere i 5,7 miliardi di dollari che servono al presidente per costruire il muro al confine col Messico.