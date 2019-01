Caos per quasi un'ora all'aeroporto londinese di Heathrow, dove i voli in partenza sono stati sospesi dopo il presunto avvistamento di un drone non identificato. Lo stop era scattato poco prima delle 18 locali, le 19 in Italia, e le partenze sono riprese poco dopo le 19:30 italiane. La misura era stata decisa per precauzione, come si legge sull'account Twitter dell'aeroporto:“Stiamo lavorando insieme alla polizia per prevenire qualsiasi minaccia alla sicurezza”, ha twittato lo scalo. Scotland Yard ha confermato di aver avviato un'indagine dopo aver ricevuto alcune denunce sul presunto avvistamento. "Nostri agenti stanno ora investigando queste denunce insieme con i colleghi (della polizia aeroportuale) di Heathrow", ha precisato una portavoce di Scotland Yard citata dall'agenzia Pa.

Il caso di Gatwick

Un altro scalo londinese, quello di Gatwick, era stato chiuso per alcuni giorni a dicembre a causa dell’avvistamento di droni sulla pista. Oltre 600 voli erano stati cancellati, con disagi per più di 100.000 passeggeri. Una coppia era stata successivamente arrestata perché sospettata di aver fatto volare gli apparecchi, ma i due sono poi stati rilasciati e il caso rimane tuttora irrisolto. A seguito della vicenda, entrambi gli aeroporti di Heathrow e Gatwick hanno annunciato di voler investire milioni di sterline per sviluppare un sistema che possa prevenire l’avvicinamento dei mezzi telecomandati alle piste di decollo e atterraggio

