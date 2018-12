Droni su Gatwick, aeroporto parzialmente riaperto ma restano disagi

L'aeroporto di Gatwick, a Londra, è stato parzialmente riaperto e alcuni voli sono di nuovo in partenza e in arrivo. Lo scalo è rimasto chiuso per oltre una giornata a causa della presenza di droni nella zona di atterraggio, con oltre 600 voli cancellati e disagi per più di 100mila passeggeri. Resta tuttavia in vigore l’allerta, tanto che il sito web dell’aeroporto consiglia ai passeggeri di verificare lo stato del proprio volo con le compagnie aeree prima di partire, prevedendo numerosi ritardi e cancellazioni. Ieri, ad esempio, la compagnia Ryanair aveva fatto sapere che i voli in arrivo e in partenza sullo scalo di Gatwick sarebbero stati spostati sull'aeroporto di Stansted.

Si cerca autore del gesto

Intanto si continua a cercare l’operatore che da remoto ha controllato i droni che hanno sorvolato la pista provocando l’allarme. Secondo il Telegraph, l'iniziativa è stata opera di “guerriglieri ecologisti”. L'esercito è stato chiamato in supporto alla polizia che ha escluso il terrorismo ma ha comunque parlato di "atto deliberato" per seminare il caos. L'aeroporto ha fatto sapere che non è stato più avvistato alcun drone da giovedì sera. Nella notte sono anche state allentate le restrizioni agli altri aeroporti per evitare il più possibile i ritardi.