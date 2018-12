L'attività dell'aeroporto di Londra-Gatwick è sospesa dopo che la pista è stata chiusa stanotte per la sospetta presenza di due droni nelle vicinanze dell'aeroporto. Come riportato dalla società che gestisce lo scalo, atterraggi e decolli sono stati sospesi alle 22 ora italiana di ieri, dopo l’avvistamento dei due droni vicino alla pista, anche se sono ripresi brevemente per circa 45 minuti all'alba. Molti aerei sono stati dirottati verso altri aeroporti, compresi Parigi e Amsterdam, e le autorità aeroportuali hanno chiesto ai passeggeri di contattare le loro compagnie aeree per verificare lo stato dei voli. Migliaia di persone hanno avuto il volo ritardato, spostato o sono rimasti bloccati sugli aerei. Molti hanno dormito per terra e si sono formate lunghe code agli sportelli informativi.

Disagi per migliaia di persone

"Dopo le informazioni sulla presenza di due droni che stavano volando sulla pista dell'aeroporto di Gatwick verso le 22, la pista è stata chiusa dalle 22.03 di mercoledì 19 dicembre alle 03.01 di giovedì 20 dicembre", si legge in una nota rilasciata dall'aeroporto. "Purtroppo, un'altra osservazione dei droni nelle vicinanze dell'aeroporto ha costretto la pista a chiudersi di nuovo alle 3.45, mentre abbiamo indagato su questo con la polizia del Sussex", hanno poi aggiunto dallo scalo. L'aeroporto, il secondo a Londra, ha dichiarato che si è attivato con le compagnie aeree per "fornire ai passeggeri alloggi negli hotel" o dare alternative di viaggio. Un portavoce del terminal si è scusato per questo disagio ai viaggiatori. Si stima che circa 2,9 milioni di persone passino attraverso questo scalo nell'attuale stagione di vacanze. In Gran Bretagna è illegale utilizzare dispositivi di volo telecomandati entro un chilometro dagli aeroporti ed è prevista una pena di 5 anni di carcere per chi mette in pericolo un aeromobile.