Donald Trump cita di nuovo la serie tv “Game of thrones". "Il muro sta arrivando" è il titolo del post pubblicato sul suo account Instagram dal presidente americano, che parafrasa una delle citazioni più note della serie, "l'inverno sta arrivando", per annunciare la costruzione del muro al confine con il Messico. Di recente Trump aveva già utilizzato "Game of Thrones" per avvertire l'Iran: "Le sanzioni stanno arrivando", aveva scritto su Twitter, alla vigilia dell'entrata in vigore delle nuove misure restrittive contro Teheran.

La Camera non stanzia i fondi per il muro

Il progetto di Trump per la costruzione del muro continua però a incontrare l'opposizione della nuova maggioranza democratica alla Camera. Ieri la nuova assemblea, come primo atto della legislatura, ha approvato una legge di bilancio per superare lo stallo dello shutdown (COS'E'), che non prevede però i 5 miliardi di dollari di fondi per il muro al confine col Messico. Senza questa condizione il presidente Trump ha già detto che porrà il veto su qualunque provvedimento.