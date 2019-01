È salito a 8, secondo Russia Today e l'agenzia Tass, il bilancio delle vittime dell’esplosione di un condominio di 10 piani a Magnitogorsk, in Russia, innescata da una fuga di gas il 31 dicembre. Oggi i soccorritori hanno ritrovato vivo un bambino (e non una bambina come riferito precedentemente) di 11 mesi che è rimasto per 35 ore sotto le macerie. Le operazioni di ricerca sono state temporaneamente sospese mentre gli operai hanno tentato di stabilizzare l'edificio che rischia di collassare, ma oltre 30 persone risultano ancora disperse.

Il salvataggio della bambina

Il bambino, spiega la Reuters, ha diverse ustioni da congelamento (la temperatura si aggira intorno ai -17 gradi) ma è sopravvissuto perché era nella sua culla avvolto da diversi strati di coperte. I soccorritori sono riusciti a individuarlo ed estrarlo dalle macerie dopo averlo sentita piangere. In un video si vede il momento in cui viene liberato e avvolto in una coperta mentre molte persone aspettano intorno e riprendono la scena. Anche la madre del bambino è viva, si apprende da Interfax, e l’ha già raggiunto in ospedale.

Il testimone: “Pensavamo fosse un terremoto”

L’esplosione è avvenuta a Magnitogorsk, cittadina russa degli Urali, la mattina del 31 dicembre, quando molte persone si trovavano in casa per le feste. Nello stabile di 10 piani erano registrati 110 residenti. “Abbiamo pensato fosse un terremoto - ha raccontato un testimone - Tutte le finestre erano rotte e abbiamo sentito delle persone urlare”.

Data ultima modifica 01 gennaio 2019 ore 15:23