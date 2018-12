Tsunami Indonesia, bilancio si aggrava: oltre 280 morti e mille feriti

Continua a salire il bilancio dello tsunami (COSA SONO) che sabato, dopo un’eruzione vulcanica, ha colpito le coste attorno allo stretto della Sonda, tra le isole indonesiane di Giava e Sumatra (LE FOTO). Gli ultimi dati ufficiali contano oltre 280 morti, più di mille feriti e una sessantina di persone disperse: numeri che, spiegano le autorità, si prevede aumenteranno ancora. Sono almeno 600, poi, le abitazioni distrutte e una decina gli hotel danneggiati in modo grave: gli sfollati sono quasi 12mila. Intanto il vulcano Anak, il "figlio del Krakatoa", continua a eruttare e per questo l'allerta tsunami rimane: le autorità hanno invitato anche oggi la popolazione e i turisti a stare lontani dalle spiagge, nel timore che possa verificarsi una seconda devastante onda. E non si fermano le polemiche sulla cattiva gestione del sistema di allarme per maremoti, che ieri non è scattato: nella zona, ha rivelato il portavoce dell'agenzia per la gestione dei disastri, "non è operativo dal 2012" a causa della scarsità di fondi, atti di vandalismo e problemi tecnici. Va sottolineato però che nei casi di tsunami non generati da terremoti ma da frane legate a un'eruzione, come accaduto probabilmente in questo caso, è difficile diramare un'allerta.

Lo tsunami forse provocato da un'eruzione vulcanica

L’onda, così, è arrivata inaspettata nella notte tra venerdì e sabato - in un fine settimana di altissima stagione per il turismo locale e all'inizio di un ponte festivo di quattro giorni - al buio e senza essere preceduta da alcun terremoto. Con ogni probabilità, lo tsunami è stato causato dall'eruzione dell'Anak ("figlio") Krakatau, un'isola vulcanica emersa 90 anni fa attorno al vulcano Krakatoa (LA SUA STORIA), pochi chilometri al largo nello stretto della Sonda: si ipotizza che una frana sottomarina provocata dall'esplosione abbia generato l'onda anomala che si è infranta sulla spiaggia ventiquattro minuti dopo. L'onda ha distrutto oltre 500 case sul lungomare, danneggiando pesantemente anche una decina di hotel, 60 ristoranti e 350 barche.

Vittime e distruzione

La maggior parte delle vittime si è registrata a est del vulcano, sulla sponda di Giava, nel distretto di Pandenglang: spiagge come Tanjung Lesung, Carita, Teluk Lada e Panimbang, a poche ore dalla capitale Giacarta, sono particolarmente frequentate dai turisti locali. Decine di vittime sono state segnalate anche sulla sponda di Sumatra. Le autorità hanno diramato un'allerta esortando la popolazione nell'area "a stare lontano dalle spiagge". Il muro d'acqua è arrivato all'improvviso, è penetrato all'interno della costa per decine di metri spazzando tutto sul suo cammino, abbattendo pali della luce e scaraventando macchine e motorini sui tetti di case distrutte. Facendo sentire la sua forza anche quando si è ritirato, trascinando con sé in mare cose e persone.

La strage al concerto

L’onda anomala è stata ripresa in modo involontario da uno spettatore durante il concerto della popolare band indonesiana Seventeen, che stava suonando sulla spiaggia davanti a circa 200 persone per un evento premio aziendale dell'ente statale Pln, la società elettrica del Paese. Un video mostra il gruppo che si esibisce all'aperto nel resort sul mare di Tanjug Lesung, a Giava. I musicisti hanno le spalle rivolte al mare quando l'acqua li travolge scaraventandoli giù dal palco. Il bassista e il manager del gruppo sono morti, insieme ad almeno una ventina di altre persone, mentre si contano circa 80 dispersi.

