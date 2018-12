Tsunami in Indonesia, l'onda fa strage a un concerto rock. VIDEO

Uccisi dallo tsunami mentre assistevano a un concerto rock per celebrare la fine dell’anno. Ci sono anche impiegati della compagnia statale Pln, che si occupa della gestione del servizio elettrico, tra le numerose vittime del maremoto in Indonesia, provocato dall'eruzione del vulcano Krakatoa.

Morti bassista e manager, oltre 80 dispersi

I dipendenti della società erano riuniti per salutare il 2018, quando sono stati travolti, anche loro, dall’onda che ha colpito lo stretto della Sonda, in Indonesia. Le immagini mostrano l'onda devastante che si abbatte sul palco dove una band rock, i Seventeen, stava suonando per l'evento. Al concerto partecipavano almeno 260 persone: i morti accertati sinora sono 14, almeno 89 i dispersi. "L'acqua ha spazzato via il palco, che era molto vicino al mare", afferma la band in un comunicato citato da Cnn Indonesia. "Abbiamo perso i nostri cari, incluso il bassista e il manager, gli altri sono dispersi". Sul posto, i soccorritori sono al lavoro per trovare i dispersi, sono arrivate 36 ambulanze.