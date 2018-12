Non solo Natale. È questo il tema del doodle rilasciato da Google il 23 dicembre e intitolato “Le feste di dicembre nel mondo”. Un messaggio di auguri da parte del colosso di Mountain View indirizzato ai suoi utenti di tutto il mondo, anche quelli che non festeggiano il Natale ma altri tipi di ricorrenze, spesso legate al solstizio d’inverno. (LO SPECIALE SUL NATALE 2018)

Il messaggio del doodle di Google

Nella descrizione del doodle rilasciato da Google si legge: “Durante questo periodo, le persone in tutto il mondo si riuniscono per condividere risate, luce, e festeggiamenti – tutti accompagnati dalle canzoni della stagione. In qualunque modo decidiate di festeggiare questa allegra stagione, non vi auguriamo altro che gioia e soddisfazione”.

Le feste di dicembre nel resto mondo

Con il suo doodle, quindi, Google vuole arrivare alle persone di tutto il mondo superando le differenze di culture e religioni e celebrando, oltre al Natale cristiano, le altre ricorrenze. In Cina e in altri Paesi dell’Asia, ad esempio, il 22 dicembre è il giorno di Dongzhi che celebra l’inizio dell’inverno, mentre in Iran tra il 20 e il 21 dicembre si festeggia la Yalda, la notte più lunga e più buia dell’anno. In Romania i giorni tra Natale e Capodanno sono i giorni della Danza dell'Orso, mentre negli Usa tra il 26 dicembre e l’1 gennaio si festeggia Kwanzaa, una festa creata nel 1966 da Maulana Karenga, leader del movimento per i diritti degli afroamericani negli Stati Uniti. Coincide invece con il nostro 25 dicembre la Hanukkah, festività ebraica che dura 8 giorni.

