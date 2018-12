Quinto sabato di proteste dei gilet gialli a Parigi (CHI SONO). Nella capitale francese il centro è di nuovo presidiato dalla polizia: furgoni della Gerndarmerie e 14 veicoli blindati su ruote si trovano nella zona dell'Arco di Trionfo e di place de l'Etoile, mentre un cannone ad acqua è stato posizionato sugli Champs Elysees. Protetti gli ingressi dell'Eliseo, del palazzo del governo, dei palazzi del Parlamento e dei ministeri, a cominciare da quello dell'Interno. Sono impegnati meno uomini rispetto all’8 dicembre (69 mila a posto di 89 mila), ma sono “più determinati”, ha detto il sottosegretario all'Interno, Laurent Nunez, promettendo "lo stesso grado di risposta di sabato scorso".

A Parigi musei aperti

A Parigi restano aperti, se non ci saranno disordini, la Tour Eiffel, l'Opera Garnier, i musei del Louvre, d'Orsay e il Grand palais, che sabato scorso erano invece stati chiusi per sicurezza. Aperti anche, nel penultimo sabato prima di Natale, i grandi magazzini. Ma le proteste si estenderanno anche al di fuori della capitale. Nel resto della Francia sono annunciate diverse manifestazioni e il ministero ha inviato rinforzi a Tolosa e Bordeaux, dove sabato c'erano stati violenti scontri. Verrà ripetuto lo schema di ordine pubblico messo in campo già una settimana fa.

Le proteste dell'8 dicembre e l'intervento di Macron

Sabato scorso era stata una giornata di tensione in tutto il Paese, con i gilet gialli che erano scesi di nuovo in piazza per quello che avevano promesso essere "l'assalto finale" alla politica di Emmanuel Macron. Il bilancio finale contava 118 feriti, fra cui diversi agenti. Il presidente francese, dopo la giornata di guerriglia urbana, aveva deciso di parlare alla nazione. Il 10 dicembre, Macron si è quindi rivolto alla Francia, dicendo che “la collera è giusta” e promettendo una serie di misure sociali per disinnescare la crisi.