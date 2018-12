Nessuna tensione fra cognate, Meghan e Harry trascorreranno il Natale assieme a Kate e William a Sandringham. Nonostante le voci circolate negli scorsi giorni, secondo il tabloid Daily Mail, nel Norfolk, insieme alla regina Elisabetta II, ci saranno i due nipoti con le rispettive mogli che quindi non trascorreranno le feste natalizia divise, come molti avevano ipotizzato. Nelle scorse settimane, infatti, era circolata un'indiscrezione secondo cui, alla luce delle evadenti incompatibilità tra Meghan e Kate, i duchi di Cambridge avrebbero passato il 25 dicembre a Bucklebury, Berkshire, nella dimora dei Middleton.

Presunte tensioni fra le cognate

Celebrare le festività divisi, secondo i tabloid, sarebbe stata la conferma dei dissapori fra le due cognate. Queste voci avevano cominciato a prendere piede in occasione dell'annuncio di Meghan e Harry di un prossimo trasferimento da Kensington Palace, dove vivono William, Kate e i loro tre figli, a Frogmore Cottage, a Windsor. Una decisione che in molti hanno letto come il tentativo dei due fratelli di mettere distanza tra le rispettive mogli. In realtà, secondo il Daily Mail, i duchi di Sussex avrebbero fatto questa scelta per avere a disposizione una dimora più spaziosa in vista dell'arrivo del bebè.

Le accuse a Meghan

Il tabloid, citando fonti reali, ribadisce che di recente non c'è stata nessuna crisi tra William e Harry, nonostante non sia un segreto che Meghan e Kate non siano 'amiche' e che qualche tensione dietro le scene ci sia stata. Intanto, la moglie di Harry comincia a ricevere qualche attacco dai media britannici che, finora, erano stati particolarmente teneri nei suoi confronti. Nelle ultime ore, infatti, l’ex direttore del Daily Mirror, Piers Morgan, nel programma 'Good Morning Britain' su Itv ha definito la duchessa di Sussex "un'arrampicatrice sociale". "La conoscevo da un anno e mezzo e ci andavo molto d'accordo – ha spiegato - fino a che non ha conosciuto qualcuno più importante di me ed è sparita".