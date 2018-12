Arriva un nuovo “royal baby” nella Famiglia Reale britannica: il principe Harry e la moglie Meghan attendono un bambino per la primavera del 2019. L'annuncio è arrivato via Twitter dal profilo ufficiale di Kensington Palace (COME FUNZIONA LA SUCCESSIONE AL TRONO).

Harry e Meghan sbarcati in Australia

Proprio oggi la coppia, seguitissima da paparazzi e fan, è sbarcata in Australia, per un tour di due settimane, in cui presenzieranno agli Invictus Games, i giochi sportivi in 11 specialità per veterani e reduci rimasti feriti in guerra.

Il Royal baby nascerà in primavera

Le voci di una gravidanza della duchessa di Sussex si succedevano da settimane e venerdì i 'royal watchers' ma anche i milioni di sudditi che, dal giorno delle nozze, la seguono adoranti, avevano avuto una robusta conferma dei roumour dal cappottino, coprente e lasciato sbottonato, con cui Meghan si è presentata alle nozze della principessa Eugenia di York. (FOTO). Alla cerimonia Meghan non si è mai tolta il soprabito blue-navy firmato Givency, e oggi, quando è stata fotografata all'aeroporto di Sydney, portava con sé, stretto tra le braccia, due vistose cartelle. Proprio al matrimonio, nel castello di Windsor, della principessa Eugenia, i due hanno dato la notizia alla regina, al principe Carlo e al resto della Famiglia Reale. Kensington Palace ha fatto sapere che la regina è "deliziata" e anche la madre di Meghan, Doria Ragland, ha detto di essere "molto felice" e che attende con impazienza la nascita del suo primo nipote. Non è chiaro invece se sia stato informato anche il padre di Meghan, che nel passato ha dato qualche grattacapo all'attrice, entrata nella Famiglia Reale.