Un agente di polizia è stato accoltellato a Bruxelles, davanti al principale commissariato della città, in rue du Charbon (vicino la Grand'Place). Dopo l'aggressione è stata aperta un'indagine giudiziaria per tentato omicidio nel contesto di un attacco terroristico. Lo ha reso noto la Procura della capitale che, secondo quanto scrive l'agenzia Belga, ha però precisato che sono ancora in corso le indagini per accertare la natura dei fatti. Il poliziotto ferito non è in gravi condizioni.

La Procura: "Avrebbe urlato Allah Akbar"

"Non siamo ancora riusciti a stabilire con certezza il movente. L'uomo non è ancora stato ascoltato, ma testimoni l'avrebbero sentito gridare 'Allahu akbar'", ha detto il portavoce della Procura. L’aggressore, colpito dai proiettili sparati dai colleghi dell’agente, è stato ricoverato in ospedale: anche lui non è in pericolo di vita. L'uomo era noto per traffico d'armi ma non per terrorismo.

Data ultima modifica 20 novembre 2018 ore 12:35