Chicago, sparatoria vicino all'ospedale Mercy: diverse persone colpite

Una sparatoria è avvenuta a Chicago, nelle vicinanze dell’ospedale Mercy della città. Un uomo ha aperto il fuoco, prima nel parcheggio e poi nel nosocomio: due i morti, compreso l'aggressore, e due feriti gravi tra cui un agente, come ha specificato il portavoce della polizia locale, Anthony Guglielmi, chiedendo ai concittadini di "inviare le loro preghiere". Via Twitter, il responsabile della comunicazione delle forze dell'ordine ha confermato che "almeno un possibile aggressore è stato colpito", riferendo anche di una "perquisizione meticolosa" dell'ospedale che è stato in parte evacuato.

Testimone: ha colpito la fidanzata

Secondo un testimone oculare, l'uomo stava parlando con una donna nel parcheggio dell'ospedale, presumibilmente la sua fidanzata, quando si è voltato e le ha sparato tre volte al petto, prima di colpirla altre tre volte mentre questa giaceva a terra. E' stata una scena surreale, come "se fosse un film", ha spiegato James Gray all'emittente Abc7, precisando che non stavano litigando "ma parlando come stiamo facendo noi".

Ferito gravemente un agente

L'aggressore si è poi accanito contro un agente arrivato in quel momento con un Suv, sparandogli contro diversi colpi, prima di entrare nel nosocomio e aprire il fuoco a caso e a quanto sembra colpendo un'infermiera ricoverata in gravi condizioni. Testimoni hanno riferito di essersi nascosti in una delle stanze e di essersi barricati là dentro, bloccando la porta.

