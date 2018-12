Esce "Becoming" di Michelle Obama: "Melania rifiutò offerta aiuto"

Esce oggi, martedì 13 novembre, sugli scaffali delle librerie di tutto il mondo "Becoming", il memoir dell'ex first lady Michelle Obama che ha già conquistato la prima posizione nella classifica dei libri più venduti di Amazon (LA FIRST LADY SEMPRE IN CAMPO). Ampi stralci dell'opera sono stati anticipati dalla stampa statunitense nei giorni scorsi. Il libro è un racconto del percorso umano e professionale della moglie del presidente Barack Obama (LA FOTOSTORY DI BARACK OBAMA). Tante le rivelazioni inedite, tra cui la confessione che entrambe le figlie Sasha e Malia furono concepite in vitro, dopo un aborto spontaneo. "Becoming" è diventato il libro più pre-ordinato della storia, spiega al Washington Post la catena di librerie statunitense Barnes & Noble, registrando un picco di prenotazioni senza precedenti.

Michelle ha offerto il suo supporto a Melania, invano

Atteso edampiamente anticipato, "Becoming" è già un caso editoriale. In un capitolo, Michelle ricorda con affetto come Laura Bush, ormai ex first lady, le avesse offerto il suo aiuto e il suo supporto, invitandola a telefonarle ogni volta che avesse avuto bisogno di consigli per districarsi nella sua nuova e complicata vita alla Casa Bianca. Offerta che, a sua volta, Obama rivolse a Melania Trump. La nuova first lady, però, non ha mai ritenuto opportuno consultare la "collega". Circostanza confermata dall'addetta stampa Stephanie Grisham, che ha ribadito alla Cnn come Melania "non abbia avuto bisogno dell'aiuto della signora Obama" nel periodo di transizione verso la sua nuova posizione pubblica (IL TYCOON CHE HA CAMBIATO LA POLITICA AMERICANA).