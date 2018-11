Palermo accoglie, oggi e domani, la Conferenza internazionale sulla Libia, tra imponenti misure di sicurezza e contestazioni. Al summit, il presidente del Consiglio Giuseppe Conte si aspetta la partecipazione di Khalifa Haftar, nonostante fonti dell'Esercito nazionale libico abbiano fatto sapere ieri che il generale non avrebbe partecipato all’incontro. "Mi aspetto che Haftar sia presente. La sua visione non è certamente coincidente con quella del presidente Sarraj", ma "ciò non significa che sia aprioristicamente esclusa la possibilità di individuare un percorso dove convogliare le diverse istanze”, ha detto il presidente del Consiglio in un’intervista a La Stampa. “Mandela ha osservato che il compromesso è l'arte della leadership e i compromessi si fanno con gli avversari, non con gli amici", ha aggiunto.

Conte: “Italia utile per processo, sostegno dai leader internazionali”

Conte ha quindi sottolineato la "determinazione dell'Italia a fare di Palermo un momento cruciale della stabilizzazione della Libia. Credo che l'Italia abbia la responsabilità e la capacità di svolgere un ruolo utile in questo processo così come nell'intera area mediterranea". Secondo il premier "gli oppositori sono tali fintanto che vi sarà spazio per agende nascoste e interessi contraddittori". Obiettivi del summit: “superare lo stallo” del processo politico libico e “prevenire l'escalation di violenza di cui abbiamo avuto un ampio assaggio nei mesi scorsi”. Attorno al tavolo, a Palermo, ci saranno i leader di Paesi come Algeria, Tunisia, Egitto, Ciad, Niger, Grecia e Malta. Assenti, invece, figure come Merkel, Macron, Trump e Putin. Ma a questo proposito Conte ha rassicurato: "ho parlato con molti leader internazionali e da tutti ho raccolto interesse e sostegno, a prescindere dalle singole partecipazioni". Infine, per quanto riguarda il “caso Perrone”, l'ambasciatore italiano a Tripoli che ha lasciato la sede, "si è trovato al centro di una situazione che ha messo a rischio la sua sicurezza. Dopo Palermo faremo una valutazione definitiva e assumeremo una decisione", ha fatto sapere Conte.

Misure di sicurezza e contro manifestazioni

Nel frattempo, la città è stata blindata, soprattutto nella zona in cui si terrà il vertice, a Villa Igea, tra l'Acquasanta e Arenellla. Predisposti controlli via terra e via mare, mentre il traffico automobilistico è stato vietato in una ventina di strade, tra le proteste degli abitanti. Tra oggi e domani sono inoltre previste delle manifestazioni per dire no al vertice. Nell'Oratorio di Santa Chiara si terrà un “controvertice” dal tema “Interferenze” che proseguirà nel pomeriggio alla chiesa dei Crociferi con la partecipazione di padre Alex Zanotelli.