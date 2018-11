Gli Stati Uniti fanno i conti con l’ennesima strage. È stata compiuta da un veterano bianco pluridecorato di guerra, Ian David Long, 28 anni, che, impugnata una Glock calibro 45, ha sparato all'impazzata in un locale notturno di Thousand Oaks, a una sessantina di km da Los Angeles e ha ucciso 12 persone. Poi, ha rivolto l'arma contro se stesso e si è suicidato.

La dinamica

L'ex marine Ian David Long, ha seminato terrore e morte verso le 23.20 nel Borderline C&W Bar and Grill, frequentato soprattutto da studenti di un vicino college di età tra i 18 e i 21 anni. L'autore della sparatoria avrebbe lanciato un fumogeno prima di cominciare a sparare nel locale, in cui era in corso una festa country, la "notte del college", cui partecipavano decine di ragazzi. Long, 28 anni, era già noto alle forze dell'ordine per alcuni precedenti di lieve entità. Il suo corpo, privo di vita, è stato ritrovato all'interno del club e non sembra che avesse con lui alcun documento di identità. Era vestito tutto di nero, con una felpa, il cui cappuccio gli copriva parte del viso.

Il killer aveva disturbi mentali



I motivi della sparatoria ancora non sono noti, ma gli agenti stanno in queste ore perquisendo la casa dell'aggressore. Il killer, ha spiegato lo sceriffo della contea di Ventura, Geoff Dean, "affermava di soffrire di disturbo da stress post-traumatico", come numerosi veterani di ritorno una volta dal Vietnam o di recente dall'Iraq. L’ex militare aveva servito nel corpo dei marines dall'agosto del 2008 al marzo del 2013 come mitragliere. Era stato in Afghanistan dal novembre del 2010 fino al giugno del 2011, secondo quanto ha reso noto il Pentagono. La sua ultima assegnazione era stata a Kanehoe Bay, nella Hawaii.

Tra le vittime il vicesceriffo

Tra le vittime, oltre a numerosi ragazzi, anche il vice sceriffo della contea di Ventura, Ron Helus, in servizio da 29 anni. È stato uno dei primi ufficiali a presentarsi sulla scena in risposta alla chiamata al 911. Stava cercando di andare in pensione il "prossimo anno o giù di lì", ha detto lo sceriffo Geoff Dean ai giornalisti.

Il cordoglio di Trump

"Dio benedica tutte le vittime e le famiglie delle vittime", ha scritto su Twitter il presidente americano, Donald Trump, rendendo omaggio a Helus e al "grande coraggio della polizia".