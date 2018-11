Elezioni midterm, Jared Polis è il primo governatore gay dichiarato

Queste elezioni di midterm hanno regalato ai democratici degli Stati Uniti, oltre che la spaccatura del Congresso (GLI AGGIORNAMENTI), il primo governatore gay dichiarato di uno Stato americano. Si tratta di Jared Polis, politico, filantropo e imprenditore che ha sconfitto il repubblicano Walker Stapleton in Colorado. “Come governatore sono al servizio di tutti i cittadini del Colorado - ha detto dopo la vittoria - a prescindere dal vostro partito di appartenenza, da dove vivete, dalla vostra razza o dal vostro genere. Ci siamo dentro insieme”.

La carriera da imprenditore

Polis, 43 anni, è sposato ed è stato anche il primo uomo apertamente omosessuale ad essere eletto al Congresso, dove ha servito per 5 mandati. Nel 1996 ha fondato un’azienda di biglietti di auguri online, la Bluemountain.com che, secondo Forbes, tre anni dopo ha venduto per 780 milioni di dollari. Ma non solo: ha creato anche la ProFlowers, una società di e-commerce di fiori, e TechStars, un technology accelerator che ha raccolto 3.3 miliardi di dollari. Polis, con un patrimonio stimato di circa 387 milioni di dollari, è uno dei dieci membri del Congresso più ricchi.

La carriera da filantropo

Nel 2000, Polis ha fondato la Jared Polis Foundation con l’obiettivo di “creare opportunità di successo” supportando gli educatori e rendendo più facile l’accesso alla tecnologia: uno dei programmi principali è il "Community Computer Connection", che ogni anno dona alle scuole e alle ong oltre 3.500 computer. Il neogovernatore del Colorado ha anche fondato alcune charter school, ovvero scuole gestite con fondi pubblici ma che operano autonomamente da quelle statali: tra queste il New America College, per studenti a rischio, e la New America School, principalmente dedicata a immigrati di età tra i 16 e i 21 anni e che ha campus in Colorado, New Mexico e Nevada.