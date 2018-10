Terremoto, scossa di magnitudo 5.6 in Grecia. Un’altra 3.1 a Trapani

Una scossa di terremoto di magnitudo 5.6 è stata registrata alle 4:59 ora locale (le 3:59 in Italia) al largo dell'isola greca di Zante. Secondo i dati del servizio geologico statunitense Usgs, il sisma ha avuto ipocentro a 10 km di profondità ed epicentro 40 km da Lithakia. Non si segnalano danni a persone o cose. Pochi giorni fa, il 26 ottobre al largo delle coste occidentali della Grecia, si era verificata una scossa di magnitudo 6,8, registrata nel mar Ionio a pochi chilometri dalla stessa isola di Zante (la scossa in diretta tv: video). In quel caso era stata anche diramata un'allerta tsunami nel mar Jonio e nel basso Adriatico, poi rientrata. Il sisma era stato avvertito anche nel sud Italia, in Puglia, Basilicata, Calabria e Sicilia.

Punto più sismico del Mediterraneo

Si tratta, secondo gli esperti, “del punto più sismico dell'intero Mediterraneo”, come ha spiegato a Sky tg24 Gianluca Valensise dell'Ingv (la mappa del rischio idrogeologico e della pericolosità sismica).

Scossa magnitudo 3.1 in provincia di Trapani

Sempre nella notte, un’altra scossa di terremoto ha interessato l’Italia. L’evento, di magnitudo 3.1 è stato registrato alle 2:11 nell'ovest della Sicilia, in provincia di Trapani. Secondo i rilevamenti dell'Istituto nazionale di geofisica e vulcanologia (Ingv), il sisma ha avuto ipocentro a 13 km di profondità ed epicentro 5 km a est di Santa Ninfa. Anche in questo caso non si segnalano danni a persone o cose.