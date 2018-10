Trump alla carovana di migranti: “È un’invasione, esercito vi aspetta”

“Questa è un’invasione del nostro Paese e il nostro esercito vi sta aspettando!”. È questo il messaggio che il presidente Usa Donald Trump ha indirizzato, attraverso Twitter, alla carovana di migranti centro americani in marcia dal Messico verso i confini degli Stati Uniti. “Molti membri di gang e molte persone assai cattive sono mescolate alla carovana”, ha aggiunto Trump. “Per favore, tornate indietro, non sarete ammessi negli Stati Uniti senza un processo legale”, ha concluso.

Media: 5mila soldati al confine

La notizia che l’esercito Usa si sta preparando a inviare soldati al confine con il Messico era stata diffusa oggi dal Wall Street Journal. Citando dirigenti americani, il giornale parla di 5mila soldati: una cifra, ben superiore agli 800 militari previsti inizialmente, che equivarrebbe a circa un terzo degli agenti della polizia di frontiera operanti al confine.

In cammino ci sarebbe una seconda carovana

Intanto, oltre alle migliaia di cittadini centroamericani - per lo più honduregni, guatemaltechi e salvadoregni - partiti un paio di settimane fa, una seconda carovana di migranti sarebbe in cammino verso gli Usa dopo essere uscita da El Salvador. A dirlo è il quotidiano La Tribuna, che cita personale del Coordinamento per la riduzione dei disastri (Conred) del Guatemala (che starebbe fornendo assistenza al gruppo). Gli esuli in viaggio sarebbero 350 e avrebbero già attraversato il confine del loro Paese con il Guatemala per proseguire in carovana negli Stati Uniti.