Usa, altro pacco bomba diretto a ex capo 007. Cnn: arrestato un uomo

Allarme negli Stati Uniti per nuovi pacchi bomba, mentre la Cnn riferisce che la polizia ha arrestato un uomo nell'area di Miami nell'ambito delle indagini. Oggi un dodicesimo plico è stato rinvenuto nel cuore di Manhattan all'interno di un ufficio postale, ed era indirizzato a James Clapper, l'ex capo dell'intelligence Usa. Isolata la zona di Midtown, un'area non lontana da Times Square, nei pressi del distretto dei teatri di Broadway. L’undicesimo pacco, trovato poco prima in Florida – dove si sono concentrate le ricerche degli investigatori - era invece indirizzato al senatore democratico Cory Booker, anche in questo caso una delle voci più critiche di Donald Trump. Dalle prime informazioni i due plichi sono del tutto simili agli altri dieci già rinvenuti. Un esame ai raggi X del pacco sospetto indirizzato all'ex capo degli 007 ha rivelato un oggetto che sembra un tubo bomba, come quelli trovati negli altri pacchi. Ieri altri ordigni intercettati erano stati indirizzati alla star di Hollywood Robert De Niro e all'ex vicepresidente Usa Joe Biden, al quale ne sono stati spediti due. Il presidente Trump, intanto, ha dichiarato che "le bombe frenano il momento favorevole dei repubblicani".

Le altre persone prese di mira

Prima di Clapper, Booker, Biden e De Niro, a ricevere gli ordigni sospetti sono stati altri personaggi molto noti vicini alla galassia dem. Il primo è stato George Soros, filantropo miliardario di origini ungheresi, nel mirino delle destre in tutto il mondo, che ha ricevuto il pacco bomba lunedì, nella cassetta delle lettere della sua residenza a Katonah, nella contea di Westchester, New York. Successivamente, un pacco è stato trovato presso la residenza della ex candidata dei Democratici alla presidenza Hillary Clinton, a Chappaqua, New York. Come nel suo caso, anche l’involucro destinato all’ex presidente Barack Obama è stato intercettato dal Secret Service, durante un controllo di routine a Washington. Nel mirino è poi finito, John Brennan, ex direttore della Cia. Il “suo” pacco è stato inviato tramite corriere agli uffici della Cnn a New York che mercoledì sono stati evacuati. La polizia ha fatto sapere di aver rinvenuto all'interno anche una busta con polvere bianca. Il quinto ordigno era indirizzato all'ex ministro della Giustizia, Eric Holder, ma è finito nell'ufficio in Florida della deputata Debbie Wasserman Schultz, che era segnalata come mittente. Infine, la deputata democratica Maxine Waters è stata destinataria di due pacchi, uno inviato al suo ufficio a Washington mentre il secondo è stato trovato in un ufficio postale a Los Angeles.

Caccia aperta

Sembra che diversi dei 12 pacchi bomba sospetti siano stati spediti da un ufficio postale di Opa-locka, una cittadina di 15 mila abitanti ad una ventina di km a nord di Miami, Florida. La caccia all'Unabomber è in corso e una persona è stata arrestata nell'area di Miami. Resta ancora da stabilire anche se i congegni spediti siano realmente in grado di esplodere. Quello che appare oramai certo è che tutte le personalità nel mirino sono state negli anni costantemente nel mirino di quei gruppi dell'estrema destra che spesso sposano le tesi del presidente americano Donald Trump.

Trump: bombe frenano momento favorevole repubblicani

Proprio il presidente Usa ha commentato di nuovo la vicenda rammaricandosi che stia distraendo dalle elezioni di Midterm proprio quando, a suo avviso, il Grand Old Party sta avendo buoni risultati. "I repubblicani stanno facendo così bene nel voto anticipato e nei sondaggi, ed ora accade questa cosa della 'Bomba' e il momento favorevole frena grandemente. Le notizie ora non parlano di politica. Molto spiacevole quello che sta succedendo. Repubblicani, uscite e votate", ha scritto in un tweet.

Data ultima modifica 26 ottobre 2018 ore 17:32