Serie di pacchi bomba negli Usa. Prima due ordigni, uno indirizzato a Hillary Clinton e uno a Barack Obama. Poi l'allarme negli studi della CNN di New York dove, in diretta, è stato dato l'annuncio della presenza di un ordigno ed è stato dato l'ordine di evacuare gli uffici di New York (VIDEO). La mano dietro i plichi esplosivi sarebbe la stessa, dice l'FBI che conferma che gli esplosivi recapitati oggi sono collegati a quello fatto arrivare scorsi al miliardario filantropo George Soros, uno dei più grandi finanziatori del Partito democratico. La Casa Bianca ha condannato gli atti, definendoli "ignobili". Smentito un altro ordigno diretto alla Casa Bianca.

I due ordigni ai Clinton e a Obama

Il Secret Service ha spiegato che nel caso dei Clinton l'ordigno è stato rinvenuto ieri sera negli uffici che l'ex presidente e l'ex segretario di Stato Usa hanno all'interno della loro residenza nella località di Chappagua, nello stato di New York. L'esplosivo indirizzato a Barack Obama, invece, è stato trovato stamattina nella posta del suo ufficio di Washington. I due ordigni sarebbero simili a quelli trovati nella residenza di Soros. I servizi segreti statunitensi assicurano che nessuno dei destinatari ha rischiato di ricevere il pacco bomba e che gli ordigni sono stati scoperti durante le procedure di routine di controllo della posta, riferisce la Cnn.

Evacuati studi Cnn

Una volta evacuati gli studi della Cnn all'interno del Time Warner Center di Manhattan le trasmissioni della emittente da New York proseguono in strada, con i due anchorman che continuano ad aggiornare sulla situazione davanti alle transenne poste dagli investigatori intorno alla zona. Il Time Warner Center di Columbus Circle, a Manhattan, è un vasto e modernissimo complesso che comprende uffici, negozi, ristoranti e caffetterie, ogni giorno affollatissimo, frequentato anche da moltissimi turisti. Di fronte infatti si trova Central Park, a due passi dalla Fifth Avenue, e a pochi metri si erge anche il grattacielo della Trump International Hotel and Tower.

Casa Bianca: "Atti di terrore vili"

"Questi atti di terrore sono vili e chiunque sia responsabile sarà chiamato a risponderne con la massima severità prevista dalla legge", ha dichiarato la portavoce della Casa Bianca Sarah Sanders. "Il Secret service e altre agenzie delle forze dell'ordine stanno indagando e prenderanno le azioni appropriate per proteggere chiunque sia minacciato da questi codardi", ha aggiunto.

Data ultima modifica 24 ottobre 2018 ore 17:14