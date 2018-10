Khashoggi, sul Wp il suo ultimo articolo sulla libertà d’espressione

"Quello di cui ha bisogno maggiormente il mondo arabo è la libertà di espressione". Si intitola così l’ultimo articolo scritto da Jamal Khashoggi e pubblicato oggi dal Washington Post, a oltre due settimane dalla scomparsa del giornalista dissidente saudita che, secondo l'intelligence turca, è stato ucciso e fatto a pezzi nel consolato del Regno a Istanbul. (LE TAPPE DEL CASO)

L’articolo di Khashoggi

Nell'articolo, Khashoggi spiega che il mondo arabo ha bisogno di "una versione moderna dei vecchi media transnazionali così che i suoi cittadini possano essere informati degli eventi globali". E ricordando il ruolo svolto durante la Guerra Fredda da Radio Free Europe, il giornalista saudita scrive che "il mondo arabo sta facendo i conti con una propria versione della cortina di ferro, imposta non da agenti esterni ma da forze interne in lotta per il potere".

“Questo è il suo ultimo pezzo”

L’articolo pubblicato dal Washington Post è introdotto da Karen Attiah, caporedattore del servizio degli editoriali, che racconta di aver ricevuto il pezzo il giorno dopo della scomparsa del giornalista: "Il Post ha ritardato la pubblicazione dell'articolo nella speranza che Jamal tornasse da noi per prepararlo insieme per la stampa - ha scritto Attiah - ma ora ho accettato l'idea che questo non accadrà”. “Questo è il suo ultimo pezzo", dice il caporedattore, sottolineando l'impegno e la passione di Jamal per la libertà nel mondo arabo "per la quale ha dato la vita" e ringraziandolo “per aver scelto il Post come sua ultima casa giornalistica un anno fa e averci dato la possibilità di lavorare insieme".

Il caso dei 100 milioni di dollari versati agli Usa

Intanto il Washington Post solleva anche dei dubbi su un altro aspetto del caso Khashoggi. Gli Usa hanno ricevuto un pagamento di 100 milioni di dollari dall'Arabia saudita martedì, lo stesso giorno in cui il segretario di stato Mike Pompeo è arrivato a Riad per discutere la scomparsa del giornalista. Il dipartimento di Stato ha confermato al quotidiano la transazione economica, affermando però che non c’è nessun legame tra il pagamento e il viaggio di Pompeo. Se è vero che Riad, lo scorso agosto, si era pubblicamente impegnata a pagare per sostenere lo sforzo di stabilizzazione Usa nel nordest della Siria, la scelta di tempo, secondo il Wp, suscita dubbi su una potenziale tangente mentre l'Arabia saudita cerca di gestire gli effetti delle accuse che ad uccidere Khashoggi siano stati agenti sauditi.