Romania al voto contro le nozze gay: primo giorno affluenza al 5,72%

Secondo e ultimo giorno di voto in Romania per il referendum sulla famiglia tradizionale e contro le nozze gay. Ieri, 6 ottobre, la prima giornata si è conclusa con una affluenza alle urne del 5,72 per cento, secondo quanto reso noto dalla commissione elettorale. Perché la consultazione sia valida, sarà necessario che almeno il 30 per cento degli aventi diritto vadano a votare. I seggi chiuderanno questa sera alle 21 ora locale (le 20 in Italia).

Cosa prevede il referendum e chi lo sostiene

Il referendum, appoggiato da quasi tutte le forze politiche, propone di inserire nella Costituzione una norma secondo cui il matrimonio deve essere necessariamente tra un uomo e una donna. La formula attuale è invece neutra, parla di "unione tra coniugi". L’iniziativa è partita da una raccolta firme che ha ottenuto tre milioni di adesioni, organizzata dalla “coalizione per la famiglia”, un’organizzazione che raccoglie più di 40 gruppi religiosi e conservatori, sostenuta dalla Chiesa ortodossa (in Romania l’80% della popolazione è cristiano ortodosso). Favorevole alla modifica costituzionale anche il Partito socialdemocratico, di centrosinistra e attualmente al governo, che è accusato di corruzione ed è convinto che questa manovra possa premiarlo alle prossime elezioni. Contrarie, invece, le associazioni Lgbt e diverse Ong, oltre al partito Unione salva Romania che dal 2015 si pone l’obiettivo di combattere la corruzione e conta tra i suoi membri sia parlamentari progressisti che conservatori, tra cui il presidente rumeno Klaus Iohannis.