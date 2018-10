Sisma e tsunami in Indonesia, il bilancio delle vittime sale a 1350

Melania Trump, al via il tour in Africa da sola. FOTO

La first lady statunitense è in Ghana, alla prima tappa del tour ufficiale in Africa, che la porterà anche in Malawi, Kenya ed Egitto. Il 2 ottobre ad Accra, Melania ha visitato un ospedale in compagnia dell'omologa Rebecca Akufo-Addo. LA FOTOGALLERY