Grecia, terremoto di magnitudo 5.2. Scosse avvertite anche in Puglia

Alle 9:12 del mattino di venerdì 31 agosto, in Grecia, si è verificato un terremoto di magnitudo 5.2 sulla scala Richter, che è stato avvertito anche in Puglia. L’epicentro del sisma, secondo i rilevamenti della Sala Sismica dell'Ingv di Roma, è tra le località di Karditsa e Trikale, nella regione della Tessaglia. Non si hanno notizie di danni o feriti.

Scossa avvertita anche in Puglia

Il terremoto che ha colpito diverse località della Tessaglia, che si trovano a circa 300 chilometri a nordovest di Atene, è stato avvertito anche in Albania e in Puglia, dove sono arrivate diverse segnalazioni specie in Salento e nel Brindisino.