Asia Argento, modella rivela: "Ho svelato io gli sms su Bennett"

"L'ho fatto e lo rifarei". Rain Dove ha ammesso su Twitter di essere la responsabile della diffusione degli sms in cui Asia Argento avrebbe ammesso di aver avuto un rapporto sessuale con Jimmy Bennett. La modella 27enne americana è la compagna di Rose McGowan che con Argento ha dato vita al movimento #MeToo dopo le rivelazioni delle molestie di Harvey Weinstein. In un lungo scambio su Twitter con i suoi follower, Dove spiega di essere andata alla polizia per mostrare quei messaggi perché Argento avrebbe commesso un reato. Gli sms tra la modella e l’attrice sono poi stati pubblicati sul sito specializzato in gossip Tmz, insieme a un selfie di Bennett e della Argento in cui i due sarebbero su un letto. Sempre secondo Dove, a far avere il selfie al sito sarebbe stato proprio Bennett, dietro a un compenso di 28 mila dollari.

Gli sms fra Dove e Argento

Tutto è iniziato poche ore dopo la pubblicazione dello scoop del New York Times, secondo cui Asia Argento avrebbe promesso 380 mila dollari a Jimmy Bennett, in cambio del suo silenzio su un rapporto sessuale avuto quando lui era ancora minorenne. L’attrice aveva risposto con un comunicato in cui ammetteva il pagamento, ma negava di aver avuto un rapporto con il giovane. “Ha iniziato lei la conversazione, chiedendo il mio aiuto e dichiarandosi innocente”, racconta Dove su Twitter. “Io ho iniziato a chiederle tutte le prove che aveva a disposizione per difendersi”. La modella, sempre via messaggio, suggerisce poi all’attrice di trovare i documenti bancari che certifichino che a fare il bonifico al ragazzo fosse stato il suo compagno di allora, Anthony Bourdain (lo chef che si è tolto la vita lo scorso giugno), e di trovare prove che dimostrassero che lei si fosse opposta alle avance di Bennett. Durante la conversazione sarebbe però emerso che Argento e l’allora 17enne avrebbero davvero avuto un rapporto sessuale. “Asia, per la legge della California, aveva commesso uno stupro”, dice ancora Dove ai followers. La modella nega però di aver inviato i messaggi a Tmz, o quantomeno di non averlo fatto direttamente.

La confessione di Dove su Twitter

Dove avrebbe scelto di uscire allo scoperto perché stanca delle molteplici accuse mosse alla sua fidanzata, Rose McGowan, “di aver tradito la fiducia di Asia”. “Non ne potevo più di vedere la mia compagna accusata”, spiega. Poi l’ultima rivelazione: uno screen in cui si vede il messaggio che Argento avrebbe mandato a Dove dopo aver scoperto che era stata lei a rivelare la loro conversazione: “Sei un mostro!”, si legge.

La posizione di Sky Italia

Dopo le rivelazioni, sul caso è intervenuta Sky Italia, che in una nota congiunta con Freemantle Media ha spiegato che, se le notizie diffuse dal New York Times saranno confermate, interromperà la collaborazione con Asia Argento, giudice di X Factor.