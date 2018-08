Tmz pubblica sms Bourdain-Argento: non compreremo silenzio Bennett

Tmz, sito web americano specializzato in gossip, pubblica uno scambio di sms tra Asia Argento e il suo ex compagno Anthony Bourdain nel quale la coppia parlerebbe dell'attore Jimmy Bennett. L'attrice italiana ha negato di aver avuto una relazione sessuale con il giovane attore nel 2013, quando lui aveva 17 anni e lei 37. Secondo quanto riferito dal sito Tmz, però, lo scambio di sms tra Argento e Bourdain sembrerebbe sostenere il contrario. "Non è stato stupro, ma ero gelata. Lui era sopra di me dopo avermi detto che sono stata la sua fantasia sessuale da quando aveva 12 anni", avrebbe scritto Asia al suo ex compagno, il celebre chef che si è tolto la vita lo scorso giugno e che, secondo questa ricostruzione, avrebbe pagato 380.000 dollari a Bennett per conto dell'attrice. Il giovane attore, recentemente, ha accusato Asia Argento di violenza.

Bourdain in sms: "Pagamento non è ammissione di niente"

Nello scambio di messaggi, Bourdain avrebbe anche scritto che il pagamento "non è ammissione di niente, nessun tentativo di comprare il silenzio, semplicemente un'offerta per aiutare un'anima torturata che cerca disperatamente di spillare denaro".

L'articolo del NYT e la posizione di Sky Italia

Secondo il New York Times, il giovane sostiene che l'attrice lo abbia aggredito nella stanza di un hotel in California, cinque anni fa. Ieri Argento, con una nota, aveva respinto il contenuto dell'articolo, sostenendo: "Non ho mai avuto alcuna relazione sessuale con Bennett". Dopo le rivelazioni, sul caso è intervenuta Sky Italia: in una nota congiunta con Freemantle Media ha spiegato che, se le notizie diffuse dal New York Times saranno confermate, interromperà la collaborazione con Asia Argento, giudice di X Factor.