Papa Francesco arriva in Irlanda: incontrerà vittime di pedofilia

Papa Francesco inizia oggi in Irlanda un viaggio di due giorni in occasione dell'Incontro Mondiale delle Famiglie. Il Paese attende da quasi quarant'anni la visita di un Pontefice: la prima e ultima fu quella di Giovanni Paolo II nel 1979. Sullo sfondo resta una delle crisi più difficili per la Chiesa, legata allo scandalo pedofilia. Francesco ha deciso di incontrare a Dublino alcune delle vittime, come già accaduto in passato nei Paesi particolarmente colpiti da questa piaga. Pregherà davanti alla lampada che nella Cattedrale della capitale ricorda proprio le sofferenze causate dagli abusi da parte del clero.

Le mobilitazioni delle vittime

Le vittime, dal canto loro, già si sono mobilitate e per domenica pomeriggio è attesa una manifestazione. A lanciare l'iniziativa è Amnesty International e tra le prime a dare la sua adesione è stata Marie Collins, ex vittima ma anche ex membro della Pontificia Commissione per la tutela dei minori dimessasi in polemica con la lentezza delle decisioni. E anche dopo la dolorosa lettera del Papa contro la piaga della pedofilia, ha commentato con parole dure: "La storia lo giudicherà dalle sue azioni, non dalle sue intenzioni".

Gli appuntamenti di sabato

I momenti centrali di questa visita, per Francesco il ventiquattresimo viaggio internazionale, saranno gli incontri con le famiglie e la messa di domenica, per cui sono attese 500mila persone. Nella giornata di sabato gli appuntamenti sono l'incontro con le autorità al Castello di Dublino, la visita alla Cattedrale dove pregherà per le vittime della pedofilia e, la sera, la Festa delle Famiglie al Croke Stadium. Prevista nel pomeriggio anche una visita al Centro dei Cappuccini che aiutano i senzatetto di Dublino.