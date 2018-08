Croazia, turista cade da nave da crociera: salvata dopo 10 ore in mare

Ha trascorso quasi dieci ore in mare prima di essere soccorsa. Protagonista della disavventura a lieto fine una donna britannica di 46 anni, Kay Longstaff, caduta da una nave da crociera al largo della costa croata.

I soccorsi della donna

Longstaff si trovava a bordo della Norwegian Star ed era caduta nel mezzo del mare Adriatico verso la mezzanotte di sabato, quando la nave si trovava a circa cento chilometri dal litorale della Croazia, che aveva lasciato diretta a Venezia. Secondo i media britannici tra cui il " The Guardian", che citano la Guardia costiera del Paese, la donna avrebbe passato l'intera notte in mare prima di essere soccorsa, alle 9.40, e trasportata all'ospedale di Pola. Per individuarla – spiegano dal ministero degli Affari marittimi croato – i soccorritori hanno calcolato le esatte coordinate geografiche della nave basandosi sulle riprese delle telecamere a circuito chiuso a bordo; la donna si trovava a circa 1,3 km dal punto in cui era caduta in acqua.

"Fortunata di essere viva"

Da quanto si apprende, Kay Longstaff è fuori pericolo. "Sono molto fortunata di essere in vita – ha dichiarato all'emittente croata HRT appena scesa dalla lancia della Guardia costiera – sono rimasta in acqua per dieci ore e poi questi ragazzi meravigliosi mi hanno salvata". La donna ha spiegato che era seduta nel retro della nave quando ha perso l'equilibrio ed è caduta in mare, ma le circostanze dell'incidente sono oggetto di indagini da parte dell'ambasciata britannica in Croazia. Uno dei soccorritori ha rivelato quanto gli ha raccontato la donna: "Ha detto che il fatto di praticare yoga l'ha aiutata, e che ha cantato per non sentire il freddo".