Oklahoma, crolla tensostruttura: 14 feriti a concerto Backstreet Boys

Quattordici persone sono rimaste ferite ieri sera (18 agosto) a Thackerville, in Oklahoma, nel crollo di una tensostruttura prima di un concerto dei Backstreet Boys. A provocare il cedimento parziale del tendone è stato il maltempo: la zona, al confine con il Texas, è stata colpita da una violenta tempesta di vento e pioggia. Lo show, come ha confermato la band su Twitter, è stato annullato.

14 persone portate in ospedale, 2 subito dimesse

All’evento erano attesi migliaia di fan. La tensostruttura è crollata intorno alle 17.30 su circa 150 spettatori che erano in fila per entrare al WinStar World Casino and Resort di Thackerville, dove era in programma il concerto. Secondo la struttura, il personale si era accorto del maltempo in arrivo e aveva iniziato a evacuare l’area, dando indicazioni al pubblico di cercare riparo dalla tempesta. Circa 150 persone in coda per entrare, però, non avrebbero ascoltato le indicazioni dello staff e sarebbero rimaste in fila all’esterno. Quando la tempesta ha colpito la zona, con venti a oltre 80 miglia all’ora e forte pioggia, la tensostruttura non ha retto ed è crollata. Le 14 persone ferite sono state prima medicate sul posto e poi portate in ospedale: due sono state dimesse poco dopo.