Incendi in Grecia, turista italiano a Sky TG24: “È stato orribile”

“È stata una cosa orribile, soprattutto per le persone che, abbiamo saputo, sono morte in condizioni terribili”. Così un turista italiano racconta a Sky TG24 la situazione in Grecia, dove nella serata del 23 luglio sono divampati una serie di incendi (LE FOTO) intorno ad Atene che hanno provocato 74 vittime accertate e quasi 200 feriti, anche se si teme che i morti siano più di 100. Secondo fonti del governo greco, i vigili del fuoco e le autorità di polizia ritengono che gli inneschi siano di origine dolosa. La Farnesina ha confermato che non ci sono italiani irreperibili. (LA MAPPA)

“Il fuoco si è sviluppato velocissimamente”

L’uomo parla anche delle 26 persone i cui corpi sono stati trovati senza vita nel giardino di una villa nel villaggio di Mati: “Stavano a 500 metri da qui e non sono riusciti ad arrivare al mare. Probabilmente avevano i bambini con loro e non sono riusciti velocemente ad arrivare. Il fuoco si è sviluppato velocissimamente”. (I PRIMI SOCCORSI)

Le testimonianze: “Ore d’inferno”

Altre testimonianze stanno arrivando in queste ore in particolare da turisti che stavano lasciando la Grecia e, dai vetri dei pullman che li traghettavano tra aeroporti e alberghi, hanno intuito cosa stesse succedendo: "All'inizio pensavamo si trattasse di una tempesta di sabbia - raccontano - c'era un vento fortissimo e in poco tempo è calata una nube di fumo che copriva tutto sopra di noi, oscurando il sole". Tra loro anche Michele D'Ambrosio, ex sindaco di Santeramo, in provincia di Bari: "Dovevamo rientrare ieri (lunedì ndr) - ha raccontato - poi il nostro volo per Bari, previsto alle 19, è stato soppresso, dopo essere stato rinviato di ora in ora per motivazioni 'metereologiche'. Solo verso l'una siamo rientrati con due pullman che ci hanno portato in un albergo della periferia e dopo aver passato la notte lì il nostro gruppo è ripartito incolume in mattinata". Infine, l'ambasciatore italiano in Grecia, Efisio Luigi Marras, ha spiegato ieri di aver visto "scene raccapriccianti, con almeno 12 ore di inferno". (I PRECEDENTI)

