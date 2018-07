Bentornato Djokovic, batte Nadal e vola in finale a Wimbledon

Di Maio: "Lobby contro dl Dignità". Scontro su numeri con Mef

Il ministro del Lavoro sulle cifre apparse nella relazione tecnica che accompagna il decreto : ""8mila posti in meno? Non è vero. Numero apparso la notte prima dell'invio al Quirinale. Per me non ha validità". Fonti ministero Economia: dl giunto già con dati su contratti