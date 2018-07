Slam, trofei e record: tutti i numeri di Novak Djokovic

Fa parte della ristretta cerchia di otto tennisti che hanno vinto almeno una volta tutti e quattro i tornei dello Slam. Ora, con la conquista della quinta finale a Wimbledon, Novak "Nole" Djokovic è tornato definitivamente tra i grandi del tennis dopo aver battuto il numero 1 al mondo Rafa Nadal alla fine di una battaglia durata 5 ore e 15' e spalmata su due giorni. Nole raggiunge così una finale di un torneo del Grande Slam dopo quasi due anni: era dagli US Open 2016 che l'ex numero 1 del mondo non conquistava questo traguardo. Sono tantissimi i record che il tennista serbo, classe 1987, ha ottenuto in carriera.

Al numero 1 per 223 settimane



Nole è uno dei grandi del tennis degli ultimi anni e ha in bacheca un palmares notevolissimo. È stato numero 1 al mondo per 223 settimane, di cui 122 consecutive. Complessivamente il giocatore serbo ha conquistato 12 titoli del Grande Slam, 5 finali nell'Atp World Tour, 30 tornei Masters 1000, la medaglia di bronzo ai Giochi olimpici di Pechino 2008 e una Coppa Davis con la Serbia.

Dodici titoli del Grande Slam

Djokovic ha trionfato sei volte agli Australian Open, tre volte a Wimbledon, due volte agli US Open e una volta Roland Garros. Sconfiggendo Andy Murray nella finale del 2016 a Melbourne, è diventato l'unico tennista a vincere sei Australian Open nell'era Open (2008, 2011, 2012, 2013, 2015, 2016), record poi eguagliato da Roger Federer nel 2018. Il serbo detiene inoltre una striscia di sei finali consecutive nei tornei dello Slam, la terza più lunga dell'era Open dopo le due di Roger Federer (10 e 8).

Quattro Slam consecutivi tra il 2015 e il 2016



Il periodo d'oro di Djokovic è stato a cavallo del 2015 al 2016: ha vinto quattro tornei dello Slam consecutivi da Wimbledon 2015 a Roland Garros 2016, diventando così il primo giocatore dell'era Open a ottenere questo risultato su quattro superfici differenti. Questa striscia vincente gli ha permesso di diventare il tennista che ha vinto più incontri consecutivamente nei tornei del Grande Slam con 28 vittorie. Tra i suoi tornei prediletti c'è anche l'Australian Open: è l'unico giocatore nell'era Open ad averne vinti tre consecutivamente, dal 2011 al 2013.

Tra i migliori anche per percentuale di vittorie

Djokovic è tra i migliori tennisti di ogni epoca anche per la percentuale di vittorie ottenute nei suoi match. Nell'era open il serbo è al secondo posto per percentuale di vittorie su tutte le superfici (82.70%), al terzo posto come percentuale di vittorie in tornei disputati outdoor (83.77%) e al primo posto per la percentuale di vittorie sul cemento (84.03%).

La rivalità con Nadal

Con Rafa Nadal, appena battuto in semifinale a Wimbledon, la rivalità è sempre stata intensa e ha "permesso" a Djokovic di ottenere altri record: dopo la vittoria al Roland Garros 2015 sul maiorchino, è diventato il solo tennista ad averlo sconfitto in tutti e quattro i tornei dello Slam. Il serbo è stato poi il primo tennista a battere Nadal in tre finali Masters 1000 sulla terra rossa: Madrid 2011, Roma 2011, e Monte Carlo 2013. Sempre con la vittoria su Nadal al Roland Garros nel 2015, Djokovic è diventato il secondo giocatore a sconfiggere l'ex numero uno del mondo spagnolo al torneo francese (dopo Robin Soderling nel 2009) e l'unico ad averlo fatto in tre set consecutivi. Nello stesso anno Djokovic è diventato l'unico tennista ad aver sconfitto Rafa Nadal e Roger Federer nella stessa stagione rispettivamente al Roland Garros e a Wimbledon.