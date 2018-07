Brexit, Trump: May non mi ha ascoltato, a rischio accordi commerciali

Critiche a Theresa May per la Brexit, al sindaco di Londra Sadiq Khan per la gestione dell’emergenza terrorismo e all’Europa per il tema migranti. Donald Trump, in visita in Gran Bretagna, in un'intervista rilasciata al Sun ha lanciato diverse stoccate risparmiando solo l'ex ministro degli esteri Boris Johnson (“sarebbe un eccellente primo ministro”).

Trump: May non mi ha ascoltato su Brexit

"Mi piace" il primo ministro inglese Theresa May, ma "non ha ascoltato i miei consigli ed è andata nella direzione opposta" sulla Brexit, ha detto Trump avvertendo che il piano di uscita dall’Ue della May “ucciderà probabilmente” ogni chance di un accordo commerciale con gli Stati Uniti. “Se il piano è questo, allora è probabile che avremo a che fare con l'Unione Europea invece che con la Gran Bretagna e questo avrà effetto sui rapporti commerciali con gli Usa “sfortunatamente in modo negativo”. Più tardi la Casa Bianca ha corretto il tiro facendo sapere che il presidente "apprezza e rispetta moltissimo" il primo ministro May. La portavoce Sarah Huckabee Sanders ha ribadito che Trump ha detto che la premier "è una gran brava persona" e che il presidente "non ha mai detto nulla contro di lei". (GLI ITALIANI IN UK)

Gli attacchi a Khan e all’Europa

Trump nell’intervista non ha risparmiato neanche l'Europa e i suoi leader, accusandoli di distruggere la cultura del continente consentendo l'ingresso di milioni di immigrati. “Mi piacciono i Paesi europei. Io sono un prodotto dell'Unione Europa. Ritengo che quello che è accaduto all'Europa sia un peccato. State perdendo la vostra cultura. L'ondata di immigrati sta cambiando l'Europa in peggio”. Poi le critiche si sono spostate sul sindaco di Londra, Sadiq Khan, accusato di aver fatto un cattivo lavoro sul terrorismo: “Non è ospitale nei confronti di un governo che è molto importante. Ora gli potrà non piacere l'attuale presidente, ma io rappresento gli Stati Uniti. E rappresento anche molte persone in Europa perché molti europei sono negli Usa”.

Le lodi a Johnson

Trump ha invece riservato parole positive per Boris Johnson: “Mi piace molto. Ha parecchio talento, sarebbe un eccellente primo ministro inglese". Mi è dispiaciuto che abbia lasciato il governo”. Ieri Trump è stato accolto al Blenheim Palace, il palazzo dell'Oxforshire dove è nato Winston Churchill. Oggi il presidente degli Stati Uniti prenderà il tè con la regina Elisabetta II, che ha definito "una donna incredibile" che "rappresenta al meglio il suo Paese”. Sono previste ingenti manifestazioni di protesta a Londra.