Thailandia, recuperato il sesto ragazzo. Altri verso l'uscita. LIVE

Ieri, domenica 8 luglio, sono stati messi in salvo quattro ragazzi e secondo il ministro dell'Interno, Anupong Paochinda, "sono tutti in buone condizioni di salute".I primi quattro ragazzi ad essere stati tratti in salvo hanno tra 14 e 16 anni. Si chiamano Prajak Sutham, Nattawut Takamsai, Pipat Bodhi e Peerapat Sompiangjai. (CHI SONO I CALCIATORI E L'ALLENATORE)

Il percorso dei ragazzi

Circa quattro chilometri, passaggi stretti (uno largo solo 38 centimetri) immersioni in tunnel allagati, pendenze e un lungo cammino tra correnti d'acqua e rocce: sono le difficoltà della missione di salvataggio. Il primo tratto è quello che presenta i rischi maggiori. Per superarlo, i ragazzi, che hanno trascorso circa nove giorni senza mangiare prima di essere ritrovati lunedì, si devono immergere in uno stretto passaggio e c'è spazio per una sola persona. Superata la cosiddetta camera 3, però, il gruppo può dirsi ufficialmente salvo. Si tratta dell'ultima aerea prima dell'uscita dalla grotta: uno spazio quasi privo di acqua e dove è possibile camminare.